Os 'segredos' do Ceará para os goleiros pegarem tantos pênaltis | Marcos Gontijo e Everaldo Santana

Um ponto-chave para o sucesso do Ceará nas penalidades tem sido os métodos e estratégias adotadas para os goleiros em Porangabuçu. Para revelar os "segredos" por trás dos treinamentos do time, o Jogada do Vozão bate um papo exclusivo com os preparadores de goleiros Marcos Paulo Gontijo e Everaldo Santana. A conversa foi mediada pelo repórter Samuel Conrado.

Tendo êxito nas quatro últimas disputas de pênaltis, o Ceará vive bom momento nas decisões que teve pelo Campeonato Cearense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Para isso dar certo, Marcos Gontijo e Everaldo adoram estratégias junto aos goleiros Fernando Miguel, Bruno Ferreira, Richard e Keiller.

ASSISTA O EPISÓDIO

