Sem Bruno Pacheco, Fortaleza embarca para jogo contra o Vitória; veja relacionados

A delegação do Fortaleza embarcou com destino a Salvador, onde enfrenta o Vitória pela 36ª rodada da Série A. A novidade é a ausência de Bruno Pacheco entre os 26 relacionados. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o motivo do desfalque do lateral-esquerdo. Em caso de lesão, o Departamento Médico do clube deve informar através de boletim uma hora antes da partida.

A peça de reposição natural para o lugar de Pacheco seria Felipe Jonatan, que não atua há dois meses. Dessa maneira, uma outra possibilidade seria uma improvisação na posição. Vale ressaltar que após o jogo contra o time baiano, o Tricolor do Pici não retorna ao solo cearense e segue viagem para Goiânia, onde enfrenta o Atlético-GO pelo Brasileirão, e por conta disso, o atleta Eros Mancuso (suspenso pelo terceiro cartão amarelo), viajou com a equipe para aproveitar a viagem para o duelo contra o Dragão.

Veja Lista de relacionados para jogo contra o Vitória

Magrão

Maurício Kozlinshi

João Ricardo

Titi

Benjamín Kuscevic

Emanuel Brítez

Tinga

Felipe Jonatan

Eros Mancuso (aproveita a viagem para Goiânia)

Tomás Cardona

Emmanuel Martinez

Lucas Sasha

Hércules

Zé Welison

Calebe

Kauan

Matheus Rossetto

Tomás Pochettino

Pikachu

Lucero

Renato Kayzer

Moisés

Machuca

Breno Lopes

Kervin Andrade

Marinho

O jogo

O Vitória recebe o Fortaleza neste domingo (1). O duelo é válido pela 36ª rodada da competição. A partida acontece no Barradão às 18h30.