Confira a lista dos convocados da Seleção Brasileira para as Eliminatórias da Copa do Mundo

O técnico Tite convocou, nesta sexta-feira (14), a Seleção Brasileira para próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022: contra Equador e Paraguai, respectivamente. A lista registrou 24 atletas, com atuações no futebol nacional e do exterior.

A primeira partida ocorre em 4 de junho, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O duelo seguinte é no dia 8 do mesmo mês, em Assunção, no Paraguai.

A previsão de apresentação do grupo é 27 de maio, para atividades em território brasileiro e definição das titularidades. A tendência é que os listados desfalquem os participantes do Série A nas rodadas iniciais.

O último jogo do Brasil foi a vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai, em Montevidéu, no dia 17 de novembro de 2020. Por conta da pandemia da Covid-19, a Fifa e a Conmebol optaram por cancelar a 5ª e a 6ª rodadas, previstas para o mês de março.

Neste momento, a seleção canarinha é a líder isolado das Eliminatórias, com 12 pontos: quatro vitórias em quatro rodadas - contra Bolívia (5 a 0), Peru (4 a 2), Venezuela (1 a 0) e Uruguai (2 a 0).

Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira:

Goleiros

Alisson (Liverpool-ING)

Éderson (Manchester City-ING)

Weverton (Palmeiras)

Laterais direitos

Daniel Alves (São Paulo)

Danilo (Juventus-ITA)

Laterais esquerdos

Alex Sandro (Juventus-ITA)

Renan Lodi (Atlético de Madrid-ESP)

Zagueiros

Militão (Real Madrid-ESP)

Lucas Veríssimo (Benfica-POR)

Marquinhos (Paris Saint-Germain-FRA)

Thiago Silva (Chelsea-ING)

Volantes

Casemiro (Real Madrid-ESP)

Douglas Luiz (Aston Villa-ING)

Fabinho (Liverpool-ING)

Fred (Manchester United-ING)

Meias

Everton Ribeiro (Flamengo)

Lucas Paquetá (Lyton-FRA)

Atacantes

Éverton Cebolinha (Benfica-POR)

Roberto Firmino (Liverpool-ING)

Gabriel Barbosa (Flamengo)

Gabriel Jesus (Manchester City-ING)

Neymar (Paris Saint-Germain-FRA)

Richarlison (Everton-ING)

Vinicius Junior (Real Madrid-ESP)