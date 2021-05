Com Claudinho, Seleção Brasileira Olímpica é convocada para últimos testes; veja lista

O técnico André Jardine convocou, nesta sexta-feira (14), a Seleção Brasileira para os últimos testes antes da disputa dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2021. O meia Claudinho, do Bragantino, eleito o melhor atleta da Série A de 2020, foi chamado para a equipe nacional. O atacante cearense Evanílson, do Porto, também foi convocado.

A competição irá ocorrer entre os dias 23 de julho e 8 de agosto. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não divulgou ainda os adversários da equipe nacional nos amistoso. Já no torneio em solo japonês, o Brasil está no Grupo D com Alemanha, Costa do Marfim e Arábia Saudita.

Legenda: André Jardine é o técnico da Seleção Brasileira para os Jogos Olímpicos Foto: CBF

O time busca repetir a conquista do ouro olímpico de 2016, a primeira da história do país. Vale ressaltar que o regulamento das Olimpíadas permite a convocação de três atletas com idades acima do Sub-23 para reforçar os times. Na última edição, o goleiro Weverton (Palmeiras), o meia Renato Augusto (Beijing-CHN) e Neymar (Paris Saint-Germain-FRA) foram chamados.

Leia mais Jogada Confira a lista dos convocados da Seleção Brasileira para as Eliminatórias da Copa do Mundo

Veja a lista de convocados da Seleção Brasileira:

Goleiros

Cleiton (Bragantino)

Breno (Grêmio)

Brazão (Real Oviedo-ESP)

Laterais direitos

Menino (Palmeiras)

Emerson (Bétis-ESP)

Laterais esquerdos

Arana (Atlético-MG)

Abner (Athletico-PR)

Zagueiros

Gabriel (Arsenal-ARS)

Luiz Felipe (Lazio-ITA)

Ibañez (Roma-ITA)

Nino (Fluminense)

Volantes

Bruno Guimarães (Lyon-FRA)

Matheus Henrique (Grêmio)

Gerson (Flamengo)

Lizieiro (São Paulo)

Meias

Reinier (Borussia-ALE)

Claudinho (Bragantino)

Atacantes

Antony (Ajax-HOL)

Malcon (Zenit-RUS)

Pedro (Flamengo)

Evanilson (Porto-POR)

Martinelli (Arsenal-ING)

Rodrygo (Real Madrid-ESP)