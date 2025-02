Seleção Brasileira marca data da convocação para jogos com Colômbia e Argentina

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a data da próxima convocação da Seleção Brasileira. A entidade marcou o anúncio do técnico Dorival Júnior para o dia 7 de março, sexta-feira, visando os confrontos do Brasil contra Colômbia e Argentina, ambos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

No dia 20, quinta-feira, encara os colombianos no Mané Garrincha, em Brasília, às 21h45. Já no dia 25, terça-feira, enfrenta os argentinos no estádio Monumental de Nunez, em Buenos Aires, às 21h.

Na tabela de classificação, o time canarinho está na 5ª posição, com 18 pontos. A Colômbia aparece em 4º, com 19, enquanto a Argentina é a líder, com 25. Vale ressaltar que os seis primeiros colocados avançam para a Copa, enquanto o 7º, de 10 participantes, disputa vaga na repescagem.

A maior expectativa dentre os convocados é com a presença do atacante Neymar. A comissão técnica tem acompanhado o desempenho do jogador, que retornou ao país para defender o Santos. Nos últimos dias, Dorival também viajou para a Europa a fim de acompanhar outros selecionáveis.