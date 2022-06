Seleção Brasileira feminina é convocada para amistosos e Copa América; veja lista

A técnica Pia Sunderhage anunciou nesta segunda-feira (7) a lista de 24 convocadas para Seleção Brasileira feminina de futebol nos amistosos contra a Dinamarca (dia 24, em Copenhague) e a Suécia (28, em Estocolmo), além da Copa América, entre 8 e 30 de julho, na Colômbia. Desta vez, metade das escolhidas defendem times nacionais.

São 12 jogadoras que estão na disputa do Campeonato Brasileiro, além de Antônia, sem clube. As outras 11 atuam em equipes da Europa. Líder isolado do Nacional, com 28 pontos, o Palmeiras teve três jogadoras convocadas: a volante Ary Borges, a meia Duda Santos, e a artilheira Bia Zaneratto.

Mesmo apenas na 3ª posição, o atual campeão Corinthians foi quem mais cedeu atletas à seleção de Pia Sundehage. A volante Tamires foi chamada como zagueira, além da goleira Lelê, e das atacantes Adriana e Gabi Poettilho.

Convocadas da Seleção Brasileira feminina

Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians); Lorena (Grêmio) e Luciana (Ferroviária). Defensoras: Antonia (sem clube), Letícia (Frankfurt), Kathelen (Internazionale), Rafaelle (Arsenal), Tamires (Corinthians), Tainara (Bayern de Munique) e Fê Palermo (São Paulo). Meias: Kerolin (NC Courage), Angelina (Reign), Duda Santos (Palmeiras), Luana (PSG), Duda Sampaio (Internacional), Ary (Palmeiras), Duda (Flamengo), Adriana (Corinthians) e Gabi Portilho (Corinthians). Atacantes: Geyse (Madrid CFF), Gio (Levante), Debinha (NC Courage), Gabi Nunes (Madrid CFF) e Bia Zaneratto (Palmeiras).