Saulo Mineiro comenta após torcida do Ceará esgotar ingressos em um dia: ‘isso é loucura’

O atacante Saulo Mineiro, autor de três gols na vitória do Ceará sobre o Botafogo-SP, ficou surpreso após receber a notícia de que a torcida do Vovô esgotou os ingressos para o jogo contra o América-MG no intervalo de um dia.

“Isso é loucura”, disse Saulo Mineiro através de um comentário na publicação do Ceará em que anuncia os ingressos esgotados. Diversos torcedores do Vovô curtiram e comentaram a fala de Saulo na rede social Instagram.

Legenda: Saulo Mineiro comenta após torcida do Ceará esgotar ingressos em um dia Foto: Reprodução/Redes sociais

Ainda de acordo com a publicação do Ceará, restam poucas vagas exclusivas para check-in de sócios-torcedores. De acordo com apuração do Diário do Nordeste, a expectativa do clube é de um público em torno de 56 mil torcedores na partida.