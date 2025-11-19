São Paulo x Fortaleza nas quartas da Copa do Brasil sub-20: veja onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil
São Paulo e Fortaleza se enfrentam nas quartas de final da Copa do Nordeste Sub-20 de 2025 nesta quarta-feira (19), pela partida de volta da decisão. O jogo será às 15h30, no CT de Cotia, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo à partida e as prováveis escalações.
Na partida de ida, realizada na última quarta-feira (12), o Tricolor de Pici foi superado pelo São Paulo por 2 a 0, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Com isso, o Leão terá que vencer a partida para buscar a classificação. Vale ressaltar que o triunfo terá que ser, no minímo por dois gols de diferença, para levar a decisão para as penalidades.
ONDE ASSISTIR
- SporTV
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
São Paulo: João Pedro; Igor Felisberto, Igão, Andrade e Isaac; Matheus Ferreira, Djhorney e Pedro Ferreira; Tetê, Gustavo Santana e Juan Potes. Técnico: Allan Barcellos
Fortaleza: Cássio; Rafael Vaz, Kauã Rocha, Guilherme Moura e Arthur; João Costa, Riveros e Lucas Emanoel; Tomás Roco, Carlos Miguel e André Ricardo. Técnico: Léo Porto.
SÃO PAULO X FORTALEZA | FICHA TÉCNICA
- Competição: partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20
- Local: CT de Cotia, em São Paulo
- Data: 19/09/2025 (quarta-feira)
- Horário: 15h30 (de Brasília)