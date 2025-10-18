Fortaleza vence Ferroviário e conquista bicampeonato do Cearense Sub-20
Equipes se enfrentaram no Estádio Presidente Vargas
O Fortaleza é bicampeão do Cearense Sub-20. Este é o 11º do Tricolor na categoria. A equipe comandada por Leo Porto fez o segundo jogo da final neste sábado (18), aniversário de 107 anos do clube, e venceu o duelo por 3 a 1, com 6 a 1 no acumulado. O Estádio Presidente Vargas recebeu a partida, que teve gols de Lucas Emanuel e Kauã Rocha (2x). Wendel descontou para o Tubarão da Barra.
Como foi o jogo?
O Fortaleza abriu o placar com Lucas Emanuel. Após falha da defesa do Ferroviário, o Leão recuperou a bola e, da defesa, veio longo lançamento para o camisa 10. Ele deu um chapéu no goleiro e depois escorou de cabeça para deixar o dele.
A bola foi levantada na área em cobrança de falta, Paulo Ricardo cabeceou para o meio da área. O goleiro deu rebote, e Wendel apareceu para finalizar e deixar tudo igual.
Em cobrança de escanteio, Arthur levanta a bola na área, Diotti tocou de cabeça e Kauã Rocha deu um tapa para o fundo do gol e ampliou a vantagem do Tricolor, que seguiu em 2 a 1 até o intervalo.
A partida seguiu muito movimentada no segundo tempo. O Tricolor manteve a superioridade no segundo tempo. O Ferroviário até teve uma boa chance com Paulo Ricardo, mas ele não converteu.
Nos acréscimos, Kauã Rocha fez jogada individual pela direita e sofreu pênalti. Ele cobrou e converteu para ampliar o placar. O goleiro Cássio apareceu em defesas importantes na reta final da partida, que confirmou a vitória do Leão do Pici por 3 a 1.