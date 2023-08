São Paulo decide final da Copa do Brasil contra o Flamengo no Morumbi; veja datas e detalhes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu no início da tarde desta segunda-feira (28) a ordem dos mandos de campo da final da Copa do Brasil 2023, entre São Paulo e Flamengo. O confronto decisivo será disputado no Estádio Morumbi, em São Paulo (SP).

Em sorteio realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ), ficou definido que a partida de ida entre as duas equipes será disputada no Estádio Maracanã, sob mando de campo do Flamengo. O jogo será no dia 17 de setembro, um domingo.

Já o segundo e decisivo confronto entre São Paulo e Flamengo será disputado no Estádio Morumbi, sob mando de campo do São Paulo. A partida será disputada uma semana depois do jogo de ida, no dia 24 de setembro, também em um domingo.

PREMIAÇÃO DA COPA DO BRASIL

A equipe que conquistar o título da Copa do Brasil 2023, além de confirmar vaga na próxima edição da Copa Libertadores, embolsará uma premiação de R$ 70 milhões. O vice-campeão receberá R$ 30 milhões em premiação.