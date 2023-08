Flamengo garante quase R$ 50 milhões em premiação na Copa do Brasil; veja valores

O Flamengo garantiu quase R$ 50 milhões de premiação após eliminar o Grêmio na última quarta-feira (16) e confirmar vaga na grande final da Copa do Brasil 2023, contra o São Paulo. Ao todo, o clube já garantiu R$ 48,7 milhões por avançar pelas fases na competição.

O valor total que o clube pode embolsar na competição pode chegar a R$ 88,7 milhões, caso supere o São Paulo na decisão. As partidas de ida e volta do confronto entre as duas equipes estão marcadas para os dias 17 e 24 de setembro.

QUANTO O FLAMENGO JÁ LUCROU NA COPA DO BRASIL

Terceira fase : R$ 2,1 milhões

: R$ 2,1 milhões Oitavas de final : R$ 3,3 milhões

: R$ 3,3 milhões Quartas de final : R$ 4,3 milhões

: R$ 4,3 milhões Semifinais : R$ 9 milhões

: R$ 9 milhões Final : pelo menos R$ 30 milhões

: pelo menos R$ 30 milhões TOTAL: pelo menos R$ 48,7 milhões

VALOR PODE AUMENTAR COM O TÍTULO

De acordo com o regulamento da Copa do Brasil 2023, o vice-campeão da competição embolsará R$ 30 milhões. Já a equipe que conquistar o título do torneio receberá uma premiação de R$ 70 milhões.

Nas semifinais, o Flamengo desbancou o Grêmio, superando o rival gaúcho no placar agregado por 3 a 0. Já o São Paulo eliminou o Corinthians, vencendo no placar agregado por 3 a 2.