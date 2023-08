Flamengo x Grêmio: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Grêmio entram em campo nesta quarta-feira (16), às 21h30 de Brasília, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar o jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil de 2023. Na partida de ida, o Flamengo venceu o Grêmio por 2 a 0.

O Flamengo eliminou o Athletico-PR nas quartas de final da Copa do Brasil, superando o rival paranaense por 4 a 1 no placar agregado. Já o Grêmio desbancou o Bahia, após empate em 2 a 2 no placar agregado e vitória nos pênaltis por 4 a 3.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: TV Globo, ge, sportv, Premiere e Prime Video.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Allan, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Sampaoli.

Grêmio: Gabriel Grando; Fábio, Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Bitello, Cristaldo e Ferreira; Suárez. Técnico: Renato Portaluppi.

FLAMENGO X GRÊMIO | FICHA TÉCNICA

Competição: jogo de volta das semifinais da Copa do Brasil

Local: Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 16/08/2023 (quarta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)