São Bernardo x Fortaleza: Acompanhe a transmissão da Verdinha e em Tempo Real

O Fortaleza entra em campo neste domingo (12), às 18 horas, contra o São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), pela quarta rodada da Série B do Brasileiro.

O Tricolor de Aço chega para o confronto em crise, após perder o Clássico-Rei para o Ceará por 2x0 pela Copa do Nordeste mesmo atuando com um jogador a mais por 82 minutos.

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FICHA TÉCNICA | SÃO BERNARDO X FORTALEZA

Local: Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campoi (SP)

Data: 12/04/26 (domingo)

Horário: 18h (horário de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)