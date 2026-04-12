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São Bernardo x Fortaleza: Acompanhe a transmissão da Verdinha e em Tempo Real

Partida é válida pela 4ª rodada da Série B

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 17:39)
Jogada

O Fortaleza entra em campo neste domingo (12), às 18 horas, contra o São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), pela quarta rodada da Série B do Brasileiro.

O Tricolor de Aço chega para o confronto em crise, após perder o Clássico-Rei para o Ceará por 2x0 pela Copa do Nordeste mesmo atuando com um jogador a mais por 82 minutos.

ACOMPANHE EM TEMPO REAL

ONDE ASSISTIR

A rádio Verdinha FM 92.5 e o YouTube do Jogada também trazem os detalhes da partida. Você também pode acompanhar pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

FICHA TÉCNICA | SÃO BERNARDO X FORTALEZA
Local: Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campoi (SP)
Data: 12/04/26 (domingo)
Horário: 18h (horário de Brasília)
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Auxiliares: Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ) e Thiago Filemon Soares Pinto (RJ)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

 

 

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