Fluminense x Flamengo na Série A: veja horário, onde assistir e palpite
O clássico é válido pela 11ª rodada
Fluminense e Flamengo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (12), em partida válida pela 11ª rodada da competição. O jogo será às 18h, no Maracanã. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Fluminense x Flamengo terá transmissão do Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Fluminense
Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Jemmes e Renê; Martinelli, Hércules e Luciano Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía
Flamengo
Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo, Carrascal, Samuel Lino e Arrascaeta; Pedro.Técnico: Leonardo Jardim
FICHA TÉCNICA
Fluminense x Flamengo
Data e hora: 12 de abril, às 18h (de Brasília)
Local: Maracanã, Rio de Janeiro