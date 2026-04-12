Fluminense x Flamengo na Série A: veja horário, onde assistir e palpite

Fluminense e Flamengo se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (12), em partida válida pela 11ª rodada da competição. O jogo será às 18h, no Maracanã. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Fluminense x Flamengo terá transmissão do Premiere

PALPITES

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PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Freytes, Jemmes e Renê; Martinelli, Hércules e Luciano Acosta; Savarino, Canobbio e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldía

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Evertton Araújo, Carrascal, Samuel Lino e Arrascaeta; Pedro.Técnico: Leonardo Jardim

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Flamengo

Data e hora: 12 de abril, às 18h (de Brasília)

Local: Maracanã, Rio de Janeiro