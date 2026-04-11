Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ceará x Náutico na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Vozão e Timbu se enfrentam na Arena Castelão pela quarta rodada da Segundona

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Fernando marcou o primeiro gol do Ceará e deu uma assistência para o 2º gol
Foto: KID JUNIOR / SVM

Ceará e Náutico se enfrentam neste sábado (11) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela quarta rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

> ASSISTA AO NOVO VÍDEO DO JOGADA DO VOZÃO

O Ceará chega animado para este jogo, somando duas vitórias consecutivas na temporada. O clube venceu o Cuiabá por 2 a 0 na Série B, no último fim de semana, e o Fortaleza, também por 2 a 0, na Copa do Nordeste, no meio de semana.

Já o Náutico chega também motivado, depois de dois resultados positivos na Série B do Brasileirão. Depois de perder na estreia para o Criciúma, a equipe pernambucana conseguiu se recuperar e venceu, em sequência, Atlético-GO e Ponte Preta.

ONDE ASSISTIR

  • Disney+ Premium
  • Verdinha FM 92.5
  • @jogadasvm no YouTube
  • Tempo real no Diário do Nordeste

COMO CHEGAM OS TIMES

O Ceará terá novidades para a partida contra o Náutico, neste sábado (11), pela Série B do Brasileirão. O volante Lucas Lima retorna de suspensão e é mais uma opção para o técnico Mozart para o setor de meio-campo.

> ASSISTA AO NOVO VÍDEO DO JOGADA DO VOZÃO

Lucas Lima cumpriu suspensão nos dois últimos jogos do Ceará. Ele agora volta para disputar posição com outros quatro atletas: Richardson, Júlio César, João Gabriel e Dieguinho. Este último, voltando de lesão, deve iniciar no banco.

Já do lado do Náutico, os desfalques devem ser o zagueiro Betão, o volante Luiz Felipe e o atacante Júnior Todinho. Os três jogadores estão no departamento médico e não viajaram com o restante da delegação para o jogo deste sábado (11).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Alex Silva, Eder, Luizão e Fernando; Júlio César (Lucas Lima), João Gabriel e Alano; Matheusinho, Melk (Fernandinho) e Wendel Silva. Técnico: Mozart.

> ASSISTA AO NOVO VÍDEO DO JOGADA DO VOZÃO

Náutico: Muriel; Matheus Ribeiro, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Leonai, Wenderson e Juninho; Dodô, Paulo Sérgio e Vinicius. Técnico: Hélio dos Anjos.

CEARÁ X NÁUTICO | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 4ª rodada da Série B do Brasileirão 2026
  • Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
  • Data: 11/04/2026 (sábado)
  • Horário: 20h30 (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Adam Bareiro

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (11)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 11 de abril de 2026

Liuê Góis Há 52 minutos

Jogada

Ceará x Náutico na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Vozão e Timbu se enfrentam na Arena Castelão pela quarta rodada da Segundona

Daniel Farias Há 1 hora
corredores

Jogada

Maratona de Fortaleza: veja a previsão do tempo para a prova com 10 mil corredores

Evento será realizado no dia 12 de abril, domingo, em celebração aos 300 anos da capital cearense

Crisneive Silveira 10 de Abril de 2026
corredora

Jogada

Maratona de Fortaleza: veja mudanças no trânsito e nas linhas de ônibus da cidade

Evento vai reunir 10 mil participantes em quatro provas

Crisneive Silveira 10 de Abril de 2026
protesto torcida

Jogada

Torcida do Fortaleza protesta no Pici e pede saída da SAF, do técnico Carpini e do presidente Rolim

Torcida faz segundo protesto, insatisfeita com a má fase do time

Vladimir Marques 10 de Abril de 2026
vídeo

Jogada

Ceará tem novidades para enfrentar o Náutico na Série B; veja

Mozart pode mudar a escalação para jogo da quarta rodada

Daniel Farias 10 de Abril de 2026