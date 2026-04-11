Ceará x Náutico na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações
Vozão e Timbu se enfrentam na Arena Castelão pela quarta rodada da Segundona
Ceará e Náutico se enfrentam neste sábado (11) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela quarta rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).
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O Ceará chega animado para este jogo, somando duas vitórias consecutivas na temporada. O clube venceu o Cuiabá por 2 a 0 na Série B, no último fim de semana, e o Fortaleza, também por 2 a 0, na Copa do Nordeste, no meio de semana.
Já o Náutico chega também motivado, depois de dois resultados positivos na Série B do Brasileirão. Depois de perder na estreia para o Criciúma, a equipe pernambucana conseguiu se recuperar e venceu, em sequência, Atlético-GO e Ponte Preta.
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COMO CHEGAM OS TIMES
O Ceará terá novidades para a partida contra o Náutico, neste sábado (11), pela Série B do Brasileirão. O volante Lucas Lima retorna de suspensão e é mais uma opção para o técnico Mozart para o setor de meio-campo.
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Lucas Lima cumpriu suspensão nos dois últimos jogos do Ceará. Ele agora volta para disputar posição com outros quatro atletas: Richardson, Júlio César, João Gabriel e Dieguinho. Este último, voltando de lesão, deve iniciar no banco.
Já do lado do Náutico, os desfalques devem ser o zagueiro Betão, o volante Luiz Felipe e o atacante Júnior Todinho. Os três jogadores estão no departamento médico e não viajaram com o restante da delegação para o jogo deste sábado (11).
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Ceará: Richard; Alex Silva, Eder, Luizão e Fernando; Júlio César (Lucas Lima), João Gabriel e Alano; Matheusinho, Melk (Fernandinho) e Wendel Silva. Técnico: Mozart.
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Náutico: Muriel; Matheus Ribeiro, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Leonai, Wenderson e Juninho; Dodô, Paulo Sérgio e Vinicius. Técnico: Hélio dos Anjos.
CEARÁ X NÁUTICO | FICHA TÉCNICA
- Competição: 4ª rodada da Série B do Brasileirão 2026
- Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
- Data: 11/04/2026 (sábado)
- Horário: 20h30 (de Brasília)