Ceará x Náutico na Série B do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Ceará e Náutico se enfrentam neste sábado (11) na Série B do Brasileirão 2026, em partida válida pela quarta rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 20h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).

O Ceará chega animado para este jogo, somando duas vitórias consecutivas na temporada. O clube venceu o Cuiabá por 2 a 0 na Série B, no último fim de semana, e o Fortaleza, também por 2 a 0, na Copa do Nordeste, no meio de semana.

Já o Náutico chega também motivado, depois de dois resultados positivos na Série B do Brasileirão. Depois de perder na estreia para o Criciúma, a equipe pernambucana conseguiu se recuperar e venceu, em sequência, Atlético-GO e Ponte Preta.

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O Ceará terá novidades para a partida contra o Náutico, neste sábado (11), pela Série B do Brasileirão. O volante Lucas Lima retorna de suspensão e é mais uma opção para o técnico Mozart para o setor de meio-campo.

Lucas Lima cumpriu suspensão nos dois últimos jogos do Ceará. Ele agora volta para disputar posição com outros quatro atletas: Richardson, Júlio César, João Gabriel e Dieguinho. Este último, voltando de lesão, deve iniciar no banco.

Já do lado do Náutico, os desfalques devem ser o zagueiro Betão, o volante Luiz Felipe e o atacante Júnior Todinho. Os três jogadores estão no departamento médico e não viajaram com o restante da delegação para o jogo deste sábado (11).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Richard; Alex Silva, Eder, Luizão e Fernando; Júlio César (Lucas Lima), João Gabriel e Alano; Matheusinho, Melk (Fernandinho) e Wendel Silva. Técnico: Mozart.

Náutico: Muriel; Matheus Ribeiro, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri; Leonai, Wenderson e Juninho; Dodô, Paulo Sérgio e Vinicius. Técnico: Hélio dos Anjos.

CEARÁ X NÁUTICO | FICHA TÉCNICA