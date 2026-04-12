Corinthians x Palmeiras na Série A: veja horário, onde assistir e palpite
O clássico é válido pela 11ª rodada
Corinthians e Palmeiras se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro, neste domingo (12), em partida válida pela 11ª rodada da competição. O jogo será às 18h30, na Neo Química Arena. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Corinthians x Palmeiras terá transmissão da Record, CazéTV e Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Corinthians
Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André Luiz e Breno Bidon; Garro, Kayke e Yuri Alberto.Técnico: Fernando Diniz
Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur Gabriel; Andreas Pereira, Marlon Freitas, Allan, Mauricio e Felipe Anderson; Flaco López. Técnico: Abel Ferreira
FICHA TÉCNICA
Data e hora: 12 de abril, às 18h30 (de Brasília)
Local: Neo Química Arena, em São Paulo