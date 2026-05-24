Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de domingo (24)
Confira os jogos de futebol ao vivo deste domingo, dia 24 de maio de 2026
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV deste domingo (24) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, DOMINGO (24)
CAMPEONATO ITALIANO
- 10h | Parma x Sassuolo | Xsports e Disney+
- 13h | Napoli x Udinese | Disney+
- 15h45 | Milan x Cagliari | Disney+
- 15h45 | Cremonese x Como | Disney+
- 15h45 | Hellas Verona x Roma | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 15h45 | Lecce x Genoa | Disney+
- 15h45 | Torino x Juventus | Disney+
CAMPEONATO INGLÊS
- 12h | Brighton x Manchester United | ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
- 12h | Burnley x Wolverhampton | Disney+
- 12h | Crystal Palace x Arsenal | Disney+
- 12h | Fulham x Newcastle | Disney+
- 12h | Liverpool x Brentford | Xsports e Disney+
- 12h | Manchester City x Aston Villa | Disney+
- 12h | Nottingham Forest x Bournemouth | Disney+
- 12h | Sunderland x Chelsea | Disney+
- 12h | Tottenham x Everton | Disney+
- 12h | West Ham x Leeds United | Disney+
CAMPEONATO ARGENTINO – APERTURA (FINAL)
- 15h30 | River Plate x Belgrano | Disney+
CAMPEONATO ESPANHOL
- 16h | Villarreal x Atlético de Madrid | Disney+
CAMPEONATO BRASILEIRO
- 16h | Cruzeiro x Chapecoense | Prime Video
- 16h | Remo x Athletico-PR | Premiere
- 18h30 | Corinthians x Atlético-MG | Record, CazéTV e Premiere
- 20h30 | Vasco x RB Bragantino | Sportv e Premiere
CAMPEONATO BRASILEIRO (SÉRIE B)
- 16h | Atlético-GO x São Bernardo | Disney+
- 16h30 | CRB x Ponte Preta | SportyNet, Xsports e Disney+
- 18h30 | América-MG x Vila Nova | Disney+
- 19h | Avaí x Goiás | RedeTV!, SportyNet, Xsports e Disney+
- 20h30 | Operário-PR x Criciúma | ESPN e Disney+
CHAMPIONS LEAGUE AFRICANA (FINAL)
- 16h | AS Far Rabat x Mamelodi Sundowns | DAZN
MLS
- 18h | Columbus Crew x Atlanta United | Apple TV
- 20h | Inter Miami x Philadelphia United | Apple TV
- 22h | Los Angeles FC x Seattle Sounders | Apple TV
CAMPEONATO MEXICANO
- 22h | Pumas UNAM x Cruz Azul | SportyNet
