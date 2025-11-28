Santos x Sport na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Santos e Sport se enfrentam nesta sexta-feira (28) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
O Santos ocupa atualmente a 17ª colocação, somando 38 pontos em 35 partidas. Já o Sport está na lanterna da Série A, já rebaixado, com 17 pontos em 35 jogos disputados.
ONDE ASSISTIR
- Sportv
- Premiere
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías , Luan Peres e Souza; João Schmidt, Willian Arão e Rollheiser; Barreal; Guilherme e Neymar.
Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo.
SANTOS X SPORT | FICHA TÉCNICA
- Competição: 36ª rodada da Série A do Brasileirão 2025
- Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)
- Data: 28/11/2025 (sexta-feira)
- Horário: 21h30 (de Brasília)
