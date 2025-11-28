Santos x Sport na Série A do Brasileirão: veja onde assistir, horário e escalações

Santos e Sport se enfrentam nesta sexta-feira (28) na Série A do Brasileirão, em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será às 21h30 (horário de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos (SP). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Santos ocupa atualmente a 17ª colocação, somando 38 pontos em 35 partidas. Já o Sport está na lanterna da Série A, já rebaixado, com 17 pontos em 35 jogos disputados.

ONDE ASSISTIR

Sportv

Premiere

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías , Luan Peres e Souza; João Schmidt, Willian Arão e Rollheiser; Barreal; Guilherme e Neymar.

Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo.

SANTOS X SPORT | FICHA TÉCNICA