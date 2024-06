Santos x Goiás: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Santos e Goiás entram em campo nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, para disputar a 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Peixe chega para a partida vindo de 5 derrotas em sequência. Já o Esmeraldino vem de derrota, por 1 a 0, para o Mirassol da última rodada da Segundona.

No entanto, o Santos continua cumprindo uma punição do STJD, o que resulta na interdição da arquibancada destinada às torcidas organizadas, reduzindo a capacidade do estádio em aproximadamente 20%.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Premiere FC.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos

Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Pedrinho, Julio Furch e Guilherme. Técnico: Fábio Carille.

Goiás

Tadeu; Lucas Ribeiro, Edson e David Braz; Marcão, Juninho, Dieguinho e Luiz Henrique; Paulo Baya, Welliton Matheus e Breno Herculano. Técnico: Márcio Zanardi.

Santos x Goiás | FICHA TÉCNICA

Competição: 11ª rodada Brasileirão Série B

Local: Vila Belmiro, em Santos, São Paulo

Data e Horário: quarta-feira (19), às 19h (de Brasília)