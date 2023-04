Santos x Botafogo-SP: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Santos e Botafogo-SP fazem o confronto da volta válido pela tercecira fase da Copa do Brasil. O duelo será nesta quarta-feira (26), às 19 horas (de Brasília). As equipes se enfrentam na Vila Belmiro.

O Peixe vai em busca de reeencontrar o caminho da vitória. A equipe vem de dois empates e uma derrota. O último resultado positivo foi justo diante do adversário paulista, no jogo de ida da Copa do Brasil. Sob comando de Odair Hellmann, o grupo tem vantagem e pode perder por até um gol de diferença e garantir vaga nas oitavas.

Sob comando de Adilson Batista, o Botafogo-SP tem um desafio maior. A equipe precisa garantir uma vitória com dois gols de diferença e aí forçar a decisão para os pênaltis. Só classifica de forma direta se marcar dois ou mais gols de diferença.

ONDE ASSISTIR

Sportv e Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos: João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodie Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann

Botafogo-SP: Matheus Albino; Vidal, Carlinhos, Lucas Dias (Márcio Silva) e Jean Victor; Guilherme Madruga, Fillipe Soutto e Xuxa; Robinho, Osman e Salatiel. Técnico: Adilson Batista.

FICHA TÉCNICA

Santos x Botafogo-SP

Data e hora: 26/04, às 19h

Local: Vila Belmiro