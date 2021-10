Santos x America Mineiro: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Santos entra em campo nesta sábado, 23 de outubro, às 17h (horário de Brasília), contra o América Mineiro pelo Brasileirão. A partida será realizada na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo.

Os dois clubes estão na zona intermediária da tabela de classificação, entre a Copa Sulamericana e a zona do rebaixamento. Com aproveitamento de 37,2%, os donos da casa figuram em situação pior, na 15ª posição, com 29 pontos, apenas um a mais que o Juventude, o primeiro time na degola.

Os mineiros também estão em situação delicada na tabela, com 32 pontos, na 13ª colocação. Será enfrentamento direto na luta contra a queda para a segunda divisão.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora: Premiere

Palpites

inter@

Escalação

Santos

João Paulo, Madson, Danilo Boza, Emiliano Velázquez e Felipe Jonatan; Camacho, Sánchez e Vinicius Zanocelo; Marinho, Raniel e Lucas Braga. Técnico: Fábio Carille.

América-MG

Matheus Cavichioli; Patric, Ricardo Silva, Eduardo Bauermann e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê; Ademir, Felipe Azevedo e Fabrício. Técnico: Marquinhos Santos.

Santos x América-MG

Estádio: Vila Belmiro, em Santos, São Paulo

Horário: 17h (de Brasília), sábado, 23 de outubro

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique