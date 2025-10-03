Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Santos terá 3 desfalques para enfrentar o Ceará; Veja provável escalação

Time paulista está invicto sob o comando de Vojvoda

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 17:09)
Jogada
Legenda: Vojvoda terá 3 desfalques para enfrentar o Ceará no domingo
Foto: Raul Baretta/ Santos FC

O Santos enfrenta o Ceará neste domingo (5), às 20h30 no Castelão, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Vojvoda terá 3 desfalques para o confronto.

Veja as baixas do Peixe

  • Gabriel Bontempo (lesão muscular de grau 2 no adutor da coxa direita)
  • Victor Hugo (lesão no músculo adutor da coxa direita)
  • Neymar (lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita)

Provável escalação

Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Invicto com Vojvoda, mas ameaçado pelo Z4

O Santos vem reagindo na Série A sob o comando de Juan Pablo Vojvoda e está invicto com o novo treinador: São 5 jogos, com uma vitória e 4 empates:

Grêmio (1x1 na Vila Belmiro)
Bragantino (2x2 no Cícero Souza Marques)
São Paulo (1x0 na Vila Belmiro)
Atlético-MG (1x1 na Arena MRV)
Fluminense (0x0 na Vila Belmiro)

Ter vencido apenas um jogo, fez o time santista chegar aos 28 pontos e estar na 16ª colocação, apenas 3 pontos à frente do Vitória, 1º time de abre o Z4.

Assuntos Relacionados

Jogada

Santos terá 3 desfalques para enfrentar o Ceará; Veja provável escalação

Time paulista está invicto sob o comando de Vojvoda

Vladimir Marques Há 1 hora

Jogada

Ceará estreia com vitória de virada sobre Pernambuco na Copa das Seleções de Beach Soccer Feminina

A competição acontece em João Pessoa, na Paraíba

Redação Há 1 hora
Bournemouth e Fulham se enfrentam na Premier League nesta sexta-feira (3)

Jogada

Bournemouth x Fulham na Premier League: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes jogam no Vitality Stadium, na Inglaterra, pela sétima rodada do Inglês

Daniel Farias Há 1 hora
Foto do Dimas Filho, meia da base do Fortaleza

Jogada

Emprestado ao Fortaleza, camisa 10 da base é negociado para o futebol árabe

Dimas vai atuar pelo Al Wasl, time dos Emirados Árabes treinado pelo português Luís Castro, ex-Botafogo e Al Nassr

Samir de Carvalho* 03 de Outubro de 2025
Thiago Carpini em ação pelo Juventude

Jogada

Juventude tem seis desfalques contra o Fortaleza; veja lista

Os times se enfrentam no domingo (5), no Alfredo Jaconi, pela Série A

Alexandre Mota 03 de Outubro de 2025
Foto de Léo Condé, técnico do Ceará, no banco de reservas

Jogada

Condé fala em ‘cuidado ao rotular profissional por divisão’ após reencontro com Vitória

Técnico disse que no Ceará está tendo tempo para trabalhar

Daniel Farias 03 de Outubro de 2025