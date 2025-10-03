Santos terá 3 desfalques para enfrentar o Ceará; Veja provável escalação

O Santos enfrenta o Ceará neste domingo (5), às 20h30 no Castelão, pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Para o confronto, o técnico Vojvoda terá 3 desfalques para o confronto.

Veja as baixas do Peixe

Gabriel Bontempo (lesão muscular de grau 2 no adutor da coxa direita)

Victor Hugo (lesão no músculo adutor da coxa direita)

Neymar (lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita)

Provável escalação

Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Alexis Duarte, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

Invicto com Vojvoda, mas ameaçado pelo Z4

O Santos vem reagindo na Série A sob o comando de Juan Pablo Vojvoda e está invicto com o novo treinador: São 5 jogos, com uma vitória e 4 empates:

Grêmio (1x1 na Vila Belmiro)

Bragantino (2x2 no Cícero Souza Marques)

São Paulo (1x0 na Vila Belmiro)

Atlético-MG (1x1 na Arena MRV)

Fluminense (0x0 na Vila Belmiro)

Ter vencido apenas um jogo, fez o time santista chegar aos 28 pontos e estar na 16ª colocação, apenas 3 pontos à frente do Vitória, 1º time de abre o Z4.