Saída do Fortaleza da Série C completa sete anos; relembre acesso e trajetória

Há sete anos, no dia 23 de setembro de 2017, o Fortaleza dava adeus à Série C do Brasileirão e conquistava o acesso à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Depois de um período de oito anos, o Tricolor do Pici conseguia escapar da terceira divisão. Após uma sequência de tentativas frustradas, com eliminações sofridas no mata-mata, a situação mudou em 2017. A campanha na primeira fase da Série C de 2017 não foi das melhores, com a equipe ficando na quarta colocação de seu grupo.

Mas no mata-mata, nas quartas de final, eliminou o Tupi/MG, com o jogo decisivo em Juiz de Fora (MG). Na ida, no Castelão, vitória por 2 a 0, e na volta, em 23 de setembro, derrota por 1 a 0, que levou finalmente o Leão para a Série B. Um número expressivo de torcedores do Fortaleza marcaram presença em Juiz de Fora (MG). A vitória por 2 a 0 no jogo de ida, com gols de Leandro Lima e Bruno Melo, deixou a torcida tricolor esperançosa de que o final da história seria diferente dos anos anteriores.

No confronto decisivo, o Leão acabou derrotado por 1 a 0, o que não foi suficiente para impedir o retorno à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Uma noite de festa para a torcida tricolor, mas que seria apenas o início de um longo crescimento.

Legenda: Os torcedores do Fortaleza choravam durante a festa pelo acesso à Série B Foto: João Bandeira / SVM

ASCENSÃO HISTÓRICA

Depois do vice da Série C em 2017, a história do Fortaleza mudou de patamar. Com a chegada do técnico Rogério Ceni, o time teve ótimo desempenho na Série B de 2018 e foi campeão, retornando à Série A após 12 anos longe da elite. No ano seguinte, o Leão foi campeão da Copa do Nordeste pela primeira vez e fez uma campanha segura no Campeonato Brasileiro com Rogério Ceni no comando, se classificando de forma inédita para a Copa Sul-Americana após o nono lugar na Série A.

Em 2020, caiu cedo na Sul-Americana para o Independiente, e na Série A, quase foi rebaixado após a saída de Ceni para o Flamengo, não se acertando com outros treinadores, como Chamusca e Enderson, terminando a com a mesma pontuação do rebaixado Vasco. Mas na temporada 2021, uma eliminação na semifinal da Copa do Nordeste mudou os rumos do Leão. Ao cair para o Bahia, Enderson Moreira foi demitido e o argentino Juan Pablo Vojvoda foi contratado.

A diretoria do Leão apostou em um treinador desconhecido do futebol brasileiro, mas que se mostrou uma jogada de mestre, por sair do lugar comum do futebol brasileiro e acreditar em um técnico promissor e que apresentava ideias novas. O resultado foi um inédito quarto lugar na Série A do Brasileirão, melhor colocação da história de um clube nordestino nos pontos corridos, e uma inédita classificação para a Libertadores. Outro feito foi chegar pela primeira vez a uma semifinal da Copa do Brasil.

Legenda: Depois de sucessivos fracassos na reta final, o clube cearense alcançou o sonhado acesso Foto: João Bandeira / SVM

2022 começou com o título da Copa do Nordeste e o tetra estadual, além da inédita participação na Libertadores, avançando até as oitavas de final, vencendo dois jogos fora de casa contra Alianza Lima e Colo-Colo. Nas oitavas, parou no forte Estudiantes/ARG. Concentrar forças na Libertadores e Copa do Brasil fez o Leão se complicar na Série A, passando um turno inteiro na última colocação, mas a diretoria manteve o técnico Vojvoda e conseguiu uma reação histórica, terminando na nona colocação e conquistando vaga na Libertadores.

Em 2023, o Tricolor foi pentacampeão cearense (título inédito para o clube), e após cair na fase prévia da Libertadores, foi com tudo para a Copa Sul-Americana. Chegou na decisão da Sul-Americana e conquistou o vice-campeonato após perder nos pênaltis para a LDU. Em 2024, o time mais uma vez faz história. Conquistou a Copa do Nordeste e, com campanha consistente na Série A do Brasileirão, está na terceira colocação (tendo chegado a ser líder em uma rodada), além de disputar as quartas de final da Copa Sul-Americana.

Linha do tempo do Fortaleza