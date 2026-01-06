Diário do Nordeste
Saiba quem é Nívea de Lima, a primeira técnica a vencer na Copinha

Treinadora de 44 anos está na Chapecoense desde 2012

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:32)
Jogada
Legenda: Nivia de Lima, treinadora da Chapecoense e primeira mulher a conquistar uma vitória na Copinha na posição.
Foto: Naiana Marssona | ACF

Nívia de Lima tornou-se a primeira técnica a conquistar uma vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a maior competição de base do Brasil. A pernambucana, natural de xx e formada em Educação Física,  comandou a Chapecoense no duelo diante do Volta Redonda, quando superou a equipe por 3 a 2 no último sábado (3), em Santa Fé do Sul. Alberto (2x) e Caio Henrique marcaram os tentos do Índio Guerreiro. 

“É a validação da minha carreira e da minha competência: chegar ao comando e ainda vencer faz com que o foco se direcione ao meu trabalho e não ao fato de ser mulher. É um marco pessoal e legado depois de muita resiliência e de toda uma trajetória na base. No fim, não é sobre ser mulher, mas sim sobre competência, método e resultado e quando isso aparece, vira caminho”, afirmou a treinadora de 44 anos, em entrevista à Federação Paulista de Futebol. 

A técnica trabalha na Chape desde 2012 e acumula passagem por diversas categorias do clube, como Sub-12, Sub-15, Sub-17 e Sub-20. Além disso, foi finalista do Campeonato Cearense Sub-20 ano passado e liderou o time profissional na Copa Santa Catarina. 

Mas a primeira a comandar uma equipe na competição foi Nilmara Alves, em 2017, quando liderou o Manthiqueira, que empatou três vezes e foi derrotado uma. Nívea, no entanto, vê evolução da presença feminina na categoria. 

“Mulheres treinadoras na base do masculino podem virar uma tendência e faz sentido que isso aconteça primeiro nas categorias de formação. A base valoriza muito o processo: pedagogia, desenvolvimento do atleta, organização, construção de cultura e consistência diária”, afirmou. 

“É um movimento que tende a ser gradual porque ainda existe um ‘funil’ de oportunidades e muitas vezes a cobrança sobre a mulher é desproporcional. Mesmo assim, cada vez que uma treinadora assume e entrega, ela não só valida o próprio trabalho, como também cria um precedente importante, pois normaliza a presença feminina no comando e abre portas para que outros clubes confiem e deem continuidade”, completou.

A Chapecoense é vice-líder do Grupo 1, com três pontos somados. O próximo desafio será contra o Atlético-BA, nesta terça-feira (6).

