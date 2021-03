Saiba porque Ceará e Fortaleza vão jogar às 15h no Cearense; Veja como os clubes se prepararam

A rodada de abertura da 2ª fase do Campeonato Cearense ocorre nesta quarta-feira (10) com quatro jogos acontecendo simultaneamente às 15h, incluindo as estreias de Fortaleza e Ceará no certame.

O horário pode causar certo estranhamento ao torcedor que está acostumado com os jogos no período da noite. A Federação Cearense de Futebol (FCF) optou pela unificação dos horários das partidas devido a falta de iluminação adequada (para os jogos acontecerem à noite) e, mais recentemente, ao decreto do Governo do Estado que determina Lockdown na capital e as determinações das prefeituras das cidades acerca do Toque de Recolher, iniciando a partir das 20h.

“Optamos pela unificação para atender o Lockdown governamental para que a locomoção dos atletas seja realizado com segurança e conforto”, disse Mauro Carmélio, presidente da FCF, em contato com o Diário do Nordeste.

A primeira fase do Campeonato Cearense foi toda realizada no período da tarde, entre 15h e 15h30. O único confronto que fugiu desse horário foi Crato x Icasa, pela 1ª rodada do Campeonato Cearense, que aconteceu no Estádio Mirandão, às 19h.

“Domingo realizamos (a última partida da 1ª fase) às 15h. Conversamos com Marcos Gaúcho, presidente do Sindicato dos Atletas, para que nesse momento de lockdown tenhamos a colaboração e foi prontamente aceito.”

Legenda: Duelo entre Ferroviário x Ceará será disputado no Estádio Franzé Moraes Foto: Reprodução/Internet

Preparação das equipes

A estreia do Ceará acontece no Estádio Franzé Moraes, no Centro de Treinamento do clube, contra o Ferroviário. Devido ao decreto do Governo do Estado, que proíbe à prática esportiva na capital, o Tubarão não poderá mandar seus jogos na Vila Olímpica Elzir Cabral, na Barra do Ceará.

Visando a Copa do Nordeste e, também, a rodagem do elenco, o Alvinegro de Porangabuçu deve ir a campo com um time alternativo, diferente do que Guto Ferreira mandou contra ABC/RN e Vitória/BA.

Provável Ceará: João Ricardo; Buiú, Luiz Otávio, Jordan e Kelvyn; Fabinho, Oliveira, Felipe; Rick, Jacaré e Jael. Técnico: Guto Ferreira

O Fortaleza, por sua vez, terá que viajar até Horizonte. O duelo diante do Atlético-CE ocorre no Estádio Domingão. O último confronto do Leão no estádio foi pela Copa Fares Lopes, em 2019, quando perdeu para o Pacajus por 4 a 3.

Para o técnico Enderson Moreira, fazer algumas escolhas é necessário, para o risco de lesão seja minimizado: "a gente não pode dar muita repetição de jogos neste início. Precisamos de equilíbrio para a gente poder ter o mínimo de risco de lesões, que é o que mais nos assusta quando a gente está montando uma equipe."

Provável Fortaleza: Felipe Alves; Tinga, Wanderson, João Paulo e Carlinhos; Ederson, Juninho e Lucas Crispim; Romarinho, David e Wellington Paulista. Técnico: Enderson Moreira.