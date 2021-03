Ferroviário x Ceará: Clássico da Paz marca abertura da 2ª fase do Campeonato Cearense

Após uma primeira fase sem muita emoção, com jogos pouco atrativos e disputas sem grande apelo, o Campeonato Cearense chega ao momento de maior atenção. Ceará e Fortaleza se juntam aos outros seis classificados para o início da 2ª fase do Estadual, que terá abertura nesta quarta-feira (10) marcada por um clássico entre Corais e Alvinegros, com Ferroviário x Ceará, às 15 horas, no estádio Franzé Morais, em Itaitinga.

O local é centro de treinamento do Vovô, mas o mando de campo é do Tubarão da Barra, que não pode realizar jogos na capital cearense por conta do decreto de lockdown do Governo do Estado.

Mudanças no Ferrão

Legenda: Volante Wesley Dias retorna ao time Foto: Lenilson Santos/Ferroviário

O Ferroviário alcançou o primeiro objetivo no Campeonato Cearense. Foi o primeiro colocado na fase inicial e, com isso, já garantiu vaga na Copa do Brasil 2022. A campanha realizada na primeira etapa do Estadual foi cansativa, e por isso a tendência é que o técnico Francisco Diá faça um revezamento no elenco.

O comandante coral deverá realizar mudanças na equipe para a partida desta quarta-feira, para evitar que jogadores sofram com lesões em decorrência do desgaste acumulado dos últimos jogos. Quem retorna é o volante Wesley Dias, que ficou de fora do último jogo.

"A gente tem que fazer o mesmo dos últimos jogos. Entrar com muita raça, determinação para conseguir o resultado. O campo é bom, ajuda muito, mas a gente tem que entrar muito ligado porque o Ceará é muito qualificado e precisaremos de atenção até o último minuto para sair com a vitória".

Novidades alvinegras

Legenda: Jael já treina com elenco do Ceará Foto: Cearásc.com/Divulgação

O Ceará também vai a campo com alterações e novidades. O técnico Guto Ferreira aproveitará o Campeonato Cearense para observar jogadores que pouco atuaram até aqui. É uma oportunidade para que atletas de baixa minutagem tenham espaço para mostrar serviço.

Além disso, os reforços também começarão a ser utilizados. A tendência é que ao menos três novos contratados apareçam na equipe titular: o goleiro João Ricardo, o zagueiro Jordan e o atacante Jael, que ainda não está 100% fisicamente, mas já tem condições de atuar os primeiros minutos com a camisa alvinegra.

"Em relação aos treinamentos estou bem tranquilo. Vai ser aos poucos (o condicionamento), a gente vem conversando sobre a readaptação ao futebol brasileiro, e o mais importante de tudo é a minha entrega, que não vai faltar, para estar 100% o mais rápido possível. A oportunidade que tiver vou estar preparado e buscando evoluir a cada dia que passa", disse o novo camisa 9 do Vovô, em sua coletiva de apresentação.

FICHA TÉCNICA

Ferroviário x Ceará

Campeonato Cearense - 2ª fase

Local: Estádio Franzé Morais, em Itaitinga - CE

Horário: 15 horas

Árbitro: Luciano Miranda

Ferroviário: Jonathan; Madson, Yuri, Richardsone Emerson; Wallace Rato, Wesley Dias, Reinaldo e Berguinho; Luis Henrique e Adilson Bahia. Técnico: Francisco Diá.

Ceará: João Ricardo; Buiu, Luis Otávio, Jordan e Kelvyn; Fabinho, Oliveira e Felipe Baxola; Rick, Jacaré e Jael. Técnico: Guto Ferreira.