Ceará e Ferroviário já se enfrentaram em locais alternativos na história; entenda

O jogo entre Ferroviário e Ceará nesta quarta-feira (10), no no Franzé Morais, em Itaitinga, pela 2ª fase do Campeonato Cearense, não será o primeiro em um estádio "alternativo", visto que o Clássico da Paz, historicamente, sempre ocorreu em Fortaleza, ou Castelão ou no Presidente Vargas.

Nos Estaduais de 2010 e de 2011, o confronto ocorreu no Domingão, em Horizonte, com o Ferroviário vencendo por 1 a 0 na 5ª rodada do 1º turno de 2010 e o Vovô goleando o time coral por 5 a 0 no ano seguinte, também pelo 2º turno.

Em 1940, as duas equipes protagonizaram um amistoso no antigo Campo do Prado, onde hoje fica o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), no bairro Benfica. Os alvinegros saíram com a vitória de 2 a 1.

Ex-vice-presidente do Tubarão da Barra, Evandro Ferreira Gomes lembra que o duelo também já ocorreu no estádio Carlos de Alencar Pinto (sede do Vovô em Porangabuçu), entre os anos de 1940 e 1950.