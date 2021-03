Apresentado oficialmente, Jael deve estrear pelo Ceará diante do Ferroviário; veja coletiva

A temporada 2020 entrou para a história do Ceará. E não foi só o torcedor alvinegro que acompanhou essa trajetória de conquistas e feitos do clube cearense. Jael, que na temporada passada atuou pelo Matsumoto Yamaga, do Japão, comentou sobre o ano do seu novo clube.

“Primeiramente quero agradecer a Deus por estar vestindo essa camisa. Acompanhei o ano que passou, a belíssima campanha que fez, sendo campeão da Copa do Nordeste, brigando no Campeonato Brasileiro para se classificar à Libertadores até o final, por poucos pontos não conseguiu, mas o que vale ressaltar é a entrega, a busca. A cada ano que passa o clube está melhorando, em todos os aspectos, e espero que 2021 seja ainda melhor que no ano passado.”

O atacante revelou que enquanto esteve no Japão, conversou com o meio-campista Serginho, que teve passagem pelo Ceará em 2016, sobre um suposto interesse do Vozão no atacante Leandro Pereira. Para Jael, os clubes nordestinos são modelos de profissionalismo no cenário nacional e que não pensou duas vezes em vestir a camisa do Vovô.

“Estava jogando com o meia Serginho lá no Japão e a gente estava falando sobre o Leandro Banana, dizendo que surgiu o nome dele no Ceará e em times de São Paulo. Eu disse para o Serginho que, se eu fosse o Leandro, iria para o Ceará. Hoje os times do Nordeste são modelos para o Brasil em relação a estrutura, profissionalismo. Surgiu uma possibilidade para mim no Brasil antes do Ceará, mas quando meu empresário falou do Ceará, mandei ele tocar a ficha. É um time que está crescendo muito e que todo mundo quer vir jogar aqui. Não pensei duas vezes antes de vir para cá”

Jael está regularizado no BID e fará sua estreia com a camisa do Ceará nesta quarta-feira (10), no Estádio Franzé Morais, contra o Ferroviário, às 15h. O duelo marca a estreia do Alvinegro de Porangabuçu no Campeonato Cearense.

"Estou bem em relação a treinamento. Isso vai depender do treinador e vai ser aos poucos. Estamos conversando, quase que diariamente, para me readaptar novamente ao futebol brasileiro. O mais importante é a minha entrega, que não vai faltar, para estar 100% o mais rápido possível. A oportunidade que eu tiver vou estar preparado e vou procurar evoluir cada dia que passa."

Legenda: Atacante vestirá a camisa 9 do Ceará Foto: Wilton Hoots/Ceará SC