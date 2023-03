Sai Nagelsmann, entra Tuchel: Bayern de Munique confirma troca de técnico

O Bayern de Munique anunciou oficialmente, nesta sexta-feira (24), a saída do técnico Julian Nagelsmann do comando da equipe. Logo em seguida, o clube alemão confirmou a contratação de Thomas Tuchel para a vaga deixada por Nagelsmann. O contrato firmado entre Bayern e Tuchel é válido até junho de 2025.

Nagelsmann assumiu o Bayern em 2021 e tinha vínculo com o clube até junho de 2026. Ele chegou ao Bayern como substituto de Hansi Flick, que deixou o clube para assumir a seleção da Alemanha. Na quinta-feira (23), vários veículos de imprensa alemães noticiaram a inesperada demissão do treinador e apontavam Tuchel como provável sucessor.

Tuchel deve comandar o primeiro treino da equipe na segunda-feira (27). Vários de seus principais jogadores não estarão no CT de Säbener Strasse por estarem concentrados com as suas seleções.

"É a decisão mais difícil que já tive que tomar na minha carreira de diretor esportivo do Bayern. Lamento esta ruptura, mas depois de uma análise da evolução esportiva da equipe, mais especificamente desde janeiro, decidimos desligar Julian de suas funções", comentou Hasan Salihamidzic, citado no comunicado do Bayern.

O ex-goleiro Oliver Kahn, atual presidente do clube, considerou que a "qualidade" da equipe "está cada vez menos visível" nos últimos tempos.

Tuchel terá agora uma nova experiência em um grande europeu, depois de ter dirigido Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain e Chelsea. Com os 'Blues', conquistou a Liga dos Campeões da Europa em 2021. O objetivo agora será repetir o feito em Munique. Ele estava sem clube desde que foi demitido do Chelsea, em setembro do ano passado.

Com sua contratação, a diretoria do Bayern espera reencontrar um jogo atrativo, apostando em um treinador com reputação de trabalhador incansável e com personalidade forte. Resta saber qual será a sintonia com os dirigentes do clube em um futuro próximo, levando em conta que, no passado, Tuchel teve atritos em alguns clubes por onde passou.