Bayern de Munique x PSG: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Bayern de Munique e Paris Saint-Germain entram em campo nesta quarta-feira (8), às 17h de Brasília, na Allianz Arena, em Munique (ALE), para disputar a partida de volta das oitavas de final da UEFA Champions League 2022/23, a Liga dos Campeões da Europa. No jogo de ida, o Bayern de Munique venceu por 1 a 0, jogando fora de casa.

O Bayern de Munique fez parte do Grupo C na fase de grupos. A equipe alemã terminou na primeira colocação do grupo, somando 18 pontos em seis jogos. Já o Paris Saint-Germain fez parte do Grupo H na fase de grupos. A equipe francês terminou na segunda colocação do grupo, somando 14 pontos em seis jogos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela HBO Max.

PALPITE PARA O JOGO

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bayern de Munique: Sommer; Stanisic, Upamecano, De Ligt; Coman, Kimmich, Goretzka, Sané, Musiala, Davies; Choupo-Moting. Técnico: Julian Nagelsmann.

PSG: Donnarumma; Danilo Pereira, Marquinhos, Sergio Ramos; Hakimi, Ruiz, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes; Messi, Mbappé. Técnico: Christophe Galtier.

BAYERN DE MUNIQUE X PSG | FICHA TÉCNICA

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)

Data: 08/03/2023 (terça-feira)

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro: Daniele Orsato (ITA)