Rosario Central alerta torcedores sobre gestos racistas no Brasil: ‘penas de até 5 anos de prisão’

O Rosario Central, adversário do Fortaleza nesta quarta-feira (21), pela partida de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana 2024, divulgou uma cartilha em que dá recomendações para os seus torcedores sobre a estadia no Brasil.

“Evite músicas, gestos ou insinuações com conteúdo racial ou discriminatório. No Brasil são considerados crimes graves, puníveis por lei, inafiançáveis, que podem levar à detenção com penas até 5 anos de prisão”, disse o clube em nota oficial.

Legenda: Rosario Central alerta torcedores sobre gestos racistas no Brasil Foto: Reprodução/Site Rosario Central

Fortaleza e Rosario Central entram em campo nesta quarta-feira (21), às 19h (horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). A expectativa é que torcedores argentinos estejam presentes no estádio para acompanhar a equipe.

A saúde privada no Brasil é muito cara. Mesmo em casos de emergência, muitas vezes é necessário o pagamento antecipado de serviços ou um depósito para receber cuidados. [...] A posse, consumo e oferta de drogas (mesmo gratuitas) são severamente punidos no Brasil e podem resultar em penas de até 15 anos de prisão e/ou pagamento de multa. [...] No Brasil a Polícia é militar e não tolerará agressão, desobediência ou tentativas de suborno. Rosario Central Em nota oficial

No jogo de ida, na Argentina, Rosario Central e Fortaleza empataram em 1 a 1. A definição de quem avança para as quartas de final, portanto, segue indefinida para o jogo da volta. O possível adversário nas quartas sairá do confronto entre Corinthians e RB Bragantino.