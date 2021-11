Rogério Ceni quer zagueiro Marcelo Benevenuto no São Paulo em 2022, diz jornalista

Destaque absoluto do Fortaleza no setor defensivo em 2021, o zagueiro Marcelo Benevenuto está na mira de um velho conhecido do torcedor tricolor, o técnico Rogério Ceni.

Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, o ex-goleiro indicou os zagueiros Benevenuto e Kanu (atualmente no Botafogo) para reforçar o Tricolor do Morumbi em 2022. Para isso, uma oferta ao Botafogo deve ser formulada pelo time paulista.

O Fortaleza também tem interesse na contratação do zagueiro e pode ter vantagem no negócio, pois tem prioridade de compra e com preço já fixado.

Histórico

Benevenuto já é o maior zagueiro artilheiro da história do Fortaleza em edições de Série A, marcando 4 gols no torneio. Seguro defensivamente, o atleta também tem qualidade na saída de jogo, se encaixando no perfil do técnico Juan Pablo Vojvoda.

O Fortaleza se reencontra com Rogério Ceni nesta quarta-feira, às 21h30, pela Série A. O Leão enfrenta o São Paulo com transmissão ao vivo da TV Verdes Mares.