Rogério Ceni comanda último treino do São Paulo no campo do Ceará e esboça escalação; veja imagens

O técnico Rogério Ceni comandou, na tarde desta terça-feira (9), o último treino do São Paulo para enfrentar o Fortaleza nesta quarta (10), na Arena Castelão. As atividades foram realizadas no estádio Carlos de Alencar Pinto, o Vovozão, na avenida João Pessoa, sede do Ceará.

Durante o treinamento, com atividades técnicas e táticas, Ceni desenhou o time titular para enfrentar o Tricolor cearense. O provável time do São Paulo deverá ter: Tiago Volpi; Orejuela (Igor Vinicius), Miranda, Léo e Reinaldo; Liziero, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Calleri.

O treinador são-paulino não contará com Arboleda, que está à disposição da Seleção do Equador para as Eliminatórias Sul-Americanas; Rigoni está fora pelo terceiro cartão amarelo; e Luan, tratando um problema muscular.