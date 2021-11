ENQUETE: Ceni vai reencontrar torcida do Fortaleza pela primeira vez; qual será a reação do público?

O duelo entre Fortaleza e São Paulo, nesta quarta-feira (10), marcará o reencontro do ex-técnico leonino Rogério Ceni, atualmente no Tricolor Paulista, com a torcida do Leão. O confronto será transmitido ao vivo na TV Verdes Mares, a partir das 21h30.

Com 153 partidas disputadas pelo clube cearense, Rogério Ceni conquistou títulos importantes (Série B, Copa do Nordeste e bicampeonato do Campeonato Cearense) e entrou para a história do Fortaleza Esporte Clube. Entretanto, uma relação que era de amor, estremeceu após duas repentinas saídas: em 2019, Ceni deixou o Tricolor do Pici para assumir o Cruzeiro, na luta contra o rebaixamento, mas retornou ao time após oito partidas. O estopim, no entanto, aconteceu no dia 9 de novembro de 2020, em meio à pandemia da Covid-19 e a ausência do público nos estádios, quando o ex-goleiro novamente trocou o Leão para assumir o Flamengo.

inter@

Pela primeira vez desde que deixou o Fortaleza na temporada passada, Rogério Ceni reencontrará os torcedores que ergueram um mosaico, com sua foto, nas arquibancadas da Arena Castelão. Em momentos diferentes, Ceni buscará reerguer o São Paulo, que briga contra o rebaixamento. A equipe paulista ocupa a 14ª colocação.

Do outro lado da moeda, porém, uma equipe consolidada, que vive um momento de oscilação, mas figura na parte alta da tabela de classificação desde o início da Série A. E a força dentro de casa poderá ser o fator determinante para este confronto, que conta com mais de 10 mil torcedores confirmados: o Fortaleza é o 5º melhor mandante da competição nacional, com 27 pontos somados em 14 partidas. Ao todo, são oito vitórias, três empates e três derrotas.

Outros reencontros

O duelo desta quarta-feira, porém, não será o primeiro de Rogério Ceni tendo o Fortaleza como adversário. Enquanto esteve à frente do Flamengo, o ex-goleiro enfrentou o ex-clube em duas ocasiões, todas pelas Série A do Campeonato Brasileiro, conquistando uma vitória e um empate.

A primeira experiência de enfrentar o Fortaleza aconteceu em 2020, pela 27ª rodada, ao empatar com o Tricolor do Pici, na Arena Castelão. Na atual temporada, Rogério Ceni conquistou sua primeira e única vitória diante do ex-clube. O Rubro-Negro carioca venceu o Leão por 3 a 1, em duelo válido pela 6ª rodada.