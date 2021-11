"Buscar os três pontos acima de tudo", afirma Jussa em coletiva pré-jogo de Fortaleza x São Paulo

Após três partidas em 2021, válidos pela Série A do Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, Fortaleza e São Paulo se enfrentarão pela última vez nesta temporada. O duelo acontece nesta quarta-feira (10), às 21h30, e terá transmissão ao vivo da TV Verdes Mares.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (9), o volante Matheus Jussa comentou sobre o desempenho do Tricolor do Pici contra o rival paulista na temporada, mas garantiu que o foco deve ser apenas no confronto desta quarta-feira, deixando de lado os outros três embates (duas vitórias do Fortaleza e um empate), para conquistar os três pontos e voltar a vencer na competição nacional.

"Sempre foram confrontos bons. Iremos com força total para este jogo, independente de quem vai iniciar jogando. Vamos buscar os três pontos acima de tudo. Esses confrontos (contra o São Paulo) vem nos ajudando, mas temos que tirar os números de lado e pensar apenas no jogo."

Para a partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda poderá contar com o retorno dos volantes Éderson e Matheus Jussa, além do zagueiro Titi, que cumpriram suspensão na derrota do Fortaleza para o Corinthians. Entretanto, na visão do volante tricolor, o elenco tem que dar conta do recado para sair de campo com a vitória.

"Não que a minha volta, ou do Éderson e do Titi, vai fazer diferença. No jogo, não é uma peça que faz a diferença, mas sim o time. Desde o início o Fortaleza foi assim, com o time inteiro correndo e lutando. A peça que entrar vai corresponder. Não sabemos quem irá começar jogando, se eu ou o Éderson, mas quem inciar vai dar conta do recado para sairmos com essa vitória."

Acompanhe a coletiva na íntegra