Fortaleza x São Paulo: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Série A do Campeonato Brasileiro chega na reta final e a margem para erros vai diminuindo. Após duas derrotas seguidas, o Fortaleza não pensa em nada que não seja a retomada das vitórias. E o próximo desafio é nesta quarta-feira (10), às 21h30, na Arena Castelão, contra o São Paulo que é comandado por um velho conhecido.

Esta será a primeira vez que o técnico Rogério Ceni enfrentará o Fortaleza com a presença do torcedor leonino na Arena Castelão. E também, de forma inédita, comandando o São Paulo, já que os dois confrontos anteriores foram pelo Flamengo, com um empate no Castelão e uma vitória do Rubro-Negro, no Maracnã.

Palpites para Fortaleza x São Paulo

A dúvida é sobre a recepção que Ceni terá no Gigante da Boa Vista, que certamente receberá bom público. A tendência é de mais aplausos que vaias ao ídolo que é o maior treinador da história do clube, mas que teve saídas traumáticas para os torcedores.

Em campo, Ceni tem o desafio de fazer o Tricolor Paulista engrenar. Até agora, são cinco jogos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas, e o time ocupa a 14ª posição, com 37 pontos.

Mudanças no time

Legenda: Ederson está de volta ao time do Fortaleza após ficar fora contra o Corinthians Foto: Thiago Gadelha/SVM

Do lado cearense, as novidades positivas ficam por conta dos retornos importantes do zagueiro Titi e dos volantes Ederson e Matheus Jussa. Os três cumpriram suspensão automática contra o Corinthians e estão novamente à disposição de Juan Pablo Vojvoda, que deverá utilizá-los já como titulares.

Por outro lado, o atacante David, que deixou o gramado no último jogo sentindo dores, está fora da partida e se junta a Lucas Crispim e Yago Pikachu no Departamento Médico. Os três são desfalques certos.

Além deles, o volante Felipe, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, também não joga.

Cenário na Série A

O jogo contra o São Paulo é crucial para as pretensões do Fortaleza. Vitória pode representar retorno ao G-4, o que garante vaga direto na fase de grupos da Libertadores, que é o grande objetivo dos leoninos. Hoje, o Fortaleza tem 50% de chance de terminar Série A no G-4.

Além disso, é importante também para não correr o risco de perder posições, tendo em vista que o Corinthians diminuiu a distância para apenas um ponto com a vitória no confronto direto da última rodada.

FICHA TÉCNICA

Data: 10/11/2021

Horário: 21h30

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Árbitro: Paulo Roberto Alves Júnior (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Sidmar dos Santos Meurer (PR)

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Rádio Verdinha e Tempo Real em diariodonordeste.com.br/jogada

ESCALAÇÕES

Fortaleza

Marcelo Boeck; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Éderson, Ronald, Matheus Jussa, Lucas Lima e Bruno Melo; Robson e Ángelo Henríquez (Romarinho). Técnico: Juan Pablo Vojvoda

São Paulo

Tiago Volpi; Orejuela, Miranda, Léo e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Liziero, Gabriel Sara e Igor Gomes; Calleri e Luciano. Técnico: Rogério Ceni