Roger Federer anuncia aposentadoria do tênis: 'É o momento de encerrar minha carreira'

Roger Federer tenista

"Como todos vocês sabem, os últimos três anos têm me desafiado com lesões e cirurgias. Eu tenho trabalhado duro para voltar em forma competitiva. Mas eu sei das limitações e capacidades do meu corpo, e ele tem me mandado mensagens claras ultimamente. Eu tenho 41 anos. Eu joguei mais de 1.500 partidas nos últimos 24 anos. O tênis me tratou com muita generosidade, mais do que eu jamais poderia sonhar. E agora eu devo reconhecer quando é o tempo de encerrar minha carreira competitiva", revela o tenista.