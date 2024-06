Richard lamenta derrota do Ceará e critica gramado de jogo contra o Brusque: 'lamentável e perigoso'

O goleiro Richard, do Ceará, criticou o gramado do estádio Hercílio Luz (Gigantão das Avenidas), em Itajaí (SC), que foi palco da derrota do Vovô por 1 a 0 para o Brusque, na tarde deste domingo (16).

"Difícil até falar de jogo, um campo desse é lamentável, é até perigoso para a integridade física do atleta jogar em um campo desse", disse o goleiro em entrevista logo após a partida, ainda no gramado do estádio.

Legenda: Richard, goleiro do Ceará Foto: Felipe Santos/CearáSC

Mas a gente não pode ficar dando desculpas. Nós sabemos o que nós queremos e precisamos melhorar. A gente não pode sair para dois jogos fora e não pontuar. Richard Goleiro do Ceará

O Ceará agora volta suas atenções para o próximo compromisso pela Série B do Brasileirão 2024. O Vovô entra em campo novamente na próxima quinta-feira (20), contra o Sport, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).