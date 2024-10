Reta final do Ceará e os cálculos para subir de divisão | Cearácast

Na reta final da Série B, o Ceasrácast debate os pontos necessários para o Vozão manter viva a chance de acesso na atual temporada. Com apresentação de Samuel Conrado, o episódio conta com as participações do mediador do podcast "Isso é vida de torcida", Dênis Pinheiro, e do integrante do Vozão Cast, Henderson Levy.

Nas últimas rodadas da Série B, o time de Léo Condé precisa somar 18 pontos de 24 a serem disputados nos oito decisivos confrontos pela frente. O desempenho do vovô contra o Sport e as perspectivas da equipe foram projetadas no bate-papo.

ASSISTA O CEARÁCAST