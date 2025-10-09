Diário do Nordeste
República Tcheca x Croácia nas Eliminatórias: veja onde assistir, horário e escalações

Equipes jogam na Fortuna Arena, na República Tcheca, pela sétima rodada das Eliminatórias

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Jogadores da Croácia comemoram gol
Foto: Adrian DENNIS / AFP

República Tcheca e Croácia se enfrentam nas Eliminatórias para a Copa do Mundo nesta quinta-feira (9), pela sétima rodada da disputa entre europeus. O jogo será às 15h45, no estádio Fortuna Arena, na República Tcheca. Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • Sportv

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

República Tcheca: Stanek; Doudera, Jemelka, Krejcí, Zelený; Soucek, L. Cerv; Pavel Sulc, Vasil Kusej, Provod e Kuchta.

Croácia: Livakovic; Jakic, Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Sucic, Modric, Kramaric; Pasalic, Perisic e Franjo Ivanovic.

REPÚBLICA TCHECA X CROÁCIA | FICHA TÉCNICA

  • Competição: sétima rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo
  • Local: estádio Fortuna Arena, na República Tcheca
  • Data: 09/10/2025 (quinta-feira)
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
