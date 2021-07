Representante cearense nas Olimpíadas, Vittoria Lopes embarca rumo à Tóquio

Representante cearense nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a triatleta Vittoria Lopes embarcou, nesta terça-feira (20), rumo à capital japonesa. Debutante nas olimpíadas, a atleta realizou preparação para o maior evento poliesportivo do mundo em Boulder, no Colorado (EUA).

Legenda: Vittoria Lopes representará o Estado do Ceará nos Jogos Olímpicos de Tóquio Foto: Arquivo Pessoal

A cearense, medalhista de ouro e prata nos Jogos Pan-Americanos de Lima, em 2019, é uma das esperanças de medalha para o Brasil. No evento-teste do triatlo para os Jogos Olímpicos de Tóquio, Vittoria Lopes finalizou na 4ª colocação.

O triatlo será disputado em três datas: 26, 27 e 31 de julho. A abertura da modalide acontece com a disputa do individual masculino, posteriormente a disputada do individual feminino e, por fim, a disputa mista.