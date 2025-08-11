Renato Paiva revela lesão de Matheus Pereira e baixa no Fortaleza para Libertadores

O volante Matheus Pereira se tornou uma dúvida no Fortaleza para o jogo contra o Vélez Sarsfield-ARG, nesta terça-feira (12), às 19h, na Arena Castelão, pelas oitavas de final da Libertadores. Titular na derrota para o Botafogo, pela Série A, o atleta foi substituído por lesão neste sábado (10).

Equipe do Leão sofreu goleada de 5 a 0 contra Botafogo

A situação foi confirmada em coletiva pelo técnico português Renato Paiva. A saída foi no intervalo, cedendo lugar para Matheus Rossetto. Em campo, a equipe sofreu uma goleada por 5 a 0 e ainda registrou a expulsão do zagueiro Gustavo Mancha logo aos 5 minutos do 1º tempo.

"Em relação ao Matheus (Pereira), infelizmente, sentiu algo na coxa e, para não agravar, tive que tirá-lo. Possivelmente, não o terei para terça-feira (contra o Vélez-ARG) também porque era uma moléstia que ele já vinha tendo, praticamente não treinou durante a semana. Nós tentamos pela importância do jogo, ele quis (jogar), nós e a parte médica também entendeu que ele poderia jogar, mas acabou por sentir. Portanto, obviamente, eu tive que o tirar por isso". Renato Paiva Técnico do Fortaleza

Matheus Pereira tem contrato até dezembro de 2027

Com 27 anos, Matheus Pereira tem sete jogos pelo Fortaleza, com um gol e duas assistências. O meia foi contratado em maio, junto ao Eibar-ESP, com contrato até 31 de dezembro de 2027.

Para preencher o setor, as demais opções da comissão técnica são: Lucca Prior, Lucas Sasha, Zé Welison, Rossetto, Rodrigo, Martínez e Kervin Andrade. Vale ressaltar que, no último boletim médico, o Leão segue com quatro nomes em tratamento: os goleiros ⁠João Ricardo (fratura na mão esquerda) e ⁠Brenno (fratura na mão direita); o meia Pochettino (estiramento ligamentar no joelho direito) e o atacante Moisés (lesão no músculo posterior da coxa esquerda).