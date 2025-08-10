Fortaleza de 2025 sofre nova humilhação e aumenta risco de rebaixamento

O Fortaleza foi humilhado pelo Botafogo. O placar de 5 a 0, na Arena Castelão, é pesado, histórico e injustificável. Sim, o zagueiro tricolor Gustavo Mancha foi expulso com 6 minutos do jogo, mas nem isso é capaz de explicar tamanha facilidade com que o time carioca, sem esforço, construiu o placar.

Apenas de bola parada foram três gols. A equipe alvinegra controlou as ações desde o início, sofreu pouquíssimo e mesmo quando reduziu a intensidade ou substituiu os titulares, balançou as redes.

A sensação era de um Fortaleza completamente atordoado. No geral, os setores não funcionaram, a estratégia ofensiva no 11 contra 10 era ineficaz e, defensivamente, o comportamento do time era vulnerável. Assim, o acréscimo do 1º tempo e a volta do intervalo foram avassaladores, com gols consecutivos.

A derrota é a mais pesada do clube como mandante no atual formato da Série A. E o cruel veredito vem acompanhado da temporada de fracasso: o Fortaleza de 2025 se acostumou a ser humilhado. Para citar somente o Brasileirão, basta lembrar da goleada também por 5 a 0 diante do Flamengo.

Legenda: Gustavo Mancha, do Fortaleza, foi expulso logo aos 5 minutos do 1º tempo Foto: Thiago Gadelha / SVM

O roteiro é de um time que segue firme o script do rebaixamento - o que não significa que o destino esteja traçado, a pontuação ainda é próxima e tem mais 20 rodadas pela frente para sair do Z-4 e da 18ª colocação, onde aparece com 15 pontos. Todavia, esse é o roteiro de momento, quando literalmente tudo parece conspirar contra o clube.

A cada novo resultado inaceitável, uma explicação explícita nos detalhes. Na derrota contra o Grêmio, dois pênaltis cometidos pelo goleiro Magrão com 15 minutos, já no empate com o Corinthians, um tento sofrido apenas nos acréscimos.

Deste modo, mais uma chance de deixar a zona fica pelo caminho. A pontuação em si não é inalcançável, mas os impactos de uma humilhação reverberam para além dos três pontos. É um golpe consistente no trabalho recente de Renato Paiva, que tem apenas 5 pontos de 15 disputados: uma vitória, dois empates e duas derrotas.

A Libertadores na próxima terça-feira (12), em casa contra o Vélez Sarsfield-ARG, nas oitavas de final, se tornou um problema - uma verdadeira ilusão. Para tentar se salvar do pior, o Fortaleza precisa olhar mesmo é para sábado (16), quando começa o returno do Brasileirão, diante do Fluminense, às 16h, no Maracanã, no sonho de 10 vitórias em 20 jogos, somando também a rodada atrasada contra o Atlético-MG, para atingir os mágicos 45 pontos na tabela.