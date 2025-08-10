O que Renato Paiva disse ao elenco do Fortaleza após a goleada sofrida para Botafogo

O técnico português Renato Paiva reencontrou o Botafogo neste sábado (9) após a demissão por conta da eliminação na Copa do Mundo de Clubes, em junho. Agora no Fortaleza, diante da Arena Castelão, pela Série A, era evidente que a partida tinha um “ar de revanche” pela saída mal explicada do último trabalho, mas fato é que o golpe foi muito duro: goleada sofrida por 5 a 0, com uma expulsão do zagueiro Gustavo Mancha logo aos 5 minutos. Assim, o jeito foi esquecer o resultado.

Na coletiva, o comandante revelou a conversa no vestiário com os atletas. E o pedido foi de uma postura e um semblante bastante diferente já neste domingo (10), quando a equipe treina às 17h.

“Eu conversei com os jogadores e já lhes disse que nem há tempo para um luto de 24 horas porque já há treino às 5h da tarde e quero receber jogadores com uma cara revoltada em relação ao que aconteceu, mas com muita vontade de querer dar a volta e reverter. O que aconteceu? Um detalhe aos 5 minutos que muda a história completamente do jogo, mas que o jogo já fechou. Não dá para alterar, aguentem agora a pancada. É dura, tem famílias em casa, tem amigos, tem filhos… Vai e recebe o carinho que tem que receber, ganha energias, dorme, quem conseguir, pois eu não vou conseguir porque tenho trabalho para fazer, e amanhã, às 5h da tarde, quero caras de ambição, de inconformismo, pois não estou satisfeito com isto também. É aquilo que eu disse para o Mancha, não vou apagar o que está para trás só por causa de um erro. E eu disse a eles que não vamos apagar os quatro jogos anteriores, pois tiveram alguns momentos muito bons, outros momentos menos bons de oscilação, mas numa média geral foram bons jogos da nossa parte, não vamos apagar isso com um jogo em que tu, aos 5 minutos, ficas com 10 jogadores. Sem qualquer tipo de desculpas, mas se tivesse sido 5 a 0 em 11 contra 11 nos 90 minutos, as coisas poderiam ser de outra forma”. Renato Paiva Técnico do Fortaleza

Apesar do equilíbrio de Paiva, a verdade é que os impactos do jogo podem ser mais danosos que o resultado em si. Além da manutenção na zona de rebaixamento do Brasileirão, com 15 pontos e na 18ª colocação, com a pressão da pontuação aumentada, o risco maior é acabar de vez com a confiança do grupo. Por isso, os próximos jogos se transformam em alerta: Vélez Sarsfield-ARG (Libertadores, terça, às 19h, no Castelão) e o Fluminense (Série A, sábado, às 16h, no Maracanã).

Pelo péssimo momento na 1ª divisão, acredito que o foco de momento não pode ser a Libertadores, mesmo com o peso histórico das oitavas de final. O entendimento, no entanto, é diferente do técnico.

“A partir daqui, esquece, fechou, acabou, e agora é máxima ambição para um jogo que é histórico e eu tenho que jogar com uma coisa que eles têm que jogar também, que é a ambição de jogar Libertadores, a ambição de fazer história pelo Fortaleza, que nunca passou desta fase. O destino está colocando em nós, neste grupo, a possibilidade de fazermos história e de passarmos desta fase. Já não há mais jogo com o Botafogo, acabou, a partir de agora foi o que eu lhes disse (aos jogadores), é começar a ganhar o jogo com o Vélez-ARG já imediatamente [...] Eu não quero que a esperança vá embora por causa deste resultado. Quero que os torcedores tenham esperança, que apoiem o clube e eu espero que eles tenham essa capacidade de superar a dor porque na terça já precisamos deles, os jogadores precisam, e vamos olhar para este jogo como um momento histórico. Que bom que o torcedor pode dizer: ‘na próxima terça-feira quero ir ao Castelão para começar a ver a primeira página de uma equipe que pode fazer história que é chegar às quartas de final de uma Libertadores, coisa que nunca aconteceu’. Há coisa melhor? Não. Portanto, é isto que eu espero deles, que é o que eu espero também dos meus jogadores, a mensagem é a mesma para a torcida”. Renato Paiva Técnico do Fortaleza

Com afastamento temporal, de fato, o momento é muito próximo com 2022. Na época, o Fortaleza também estava nas oitavas de final da Libertadores, tinha o embate com o Estudiantes-ARG em casa, mas a maior parte da torcida não conseguiu desfrutar da situação devido ao desempenho na Série A, quando era o lanterna. Naquele ano, foi eliminado na Liberta, mas escapou no Brasileirão com uma campanha histórica, que resultou até em uma classificação para uma pré-Libertadores.