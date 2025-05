Recuperado, Fernandinho treina normalmente e deve ser opção do Ceará contra o Atlético-MG

O atacante Fernandinho deve reforçar o Ceará na partida contra o Atlético-MG, no domingo (1º), em jogo válido pela 11ª rodada da Série A. Ele treina normalmente com o restante do elenco sob o comando de Léo Condé.

Fernandinho foi entregue à comissão técnica para retomar os trabalhos regulares na sexta-feira da semana passada e como o Vovô tem a semana toda para se preparar para o duelo contra o Galo, ele terá condições de ser relacionado por Condé.

O camisa 77 do Vovô não atua desde o dia 5 de abril, quando saiu com dores no ombro direito, após choque com o atleta do Grêmio, Igor Serrote. Ele passou por cirurgia e fez toda a reabilitação no clube. No último boletim médico já era informado que ele estava em fase final de transição.

Fernandinho soma 17 jogos pelo Ceará, marcou quatro gols e foi o autor de uma assistência. Ele era titular até a lesão e com o retorno vai aumentar a competitividade no ataque do Alvinegro.

O retorno do atacante também pode ser importante para as partidas que restam até a parada da Série A para o Mundial de Clubes, em junho, já que o Vovô ficará desfalcado de Galeano, que vai servir a seleção paraguaia nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.