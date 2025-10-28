RB Bragantino acerta contratação de ex-técnico do Ceará para reta final da Série A

O treinador Vagner Mancini está próximo de ser anunciado como o novo técnico do Red Bull Bragantino. De acordo com informações do jornalista André Hernan, Mancini deve assinar contrato com o time paulista até o fim da Série A do Brasileirão 2025.

Mancini irá assumir a vaga deixada por Fernando Seabra, técnico que foi demitido do RB Bragantino após a última rodada da Série A. O time paulista foi derrotado por 3 a 0 para o Vasco e viu sua situação ficar complicada na tabela de classificação.

Legenda: Vagner Mancini em jogo do Ceará Foto: Thiago Gadelha/SVM

O RB Bragantino é atualmente o 12º colocado, somando 36 pontos em 30 rodadas disputadas. A equipe vem de três derrotas consecutivas e está agora a cinco pontos da zona de rebaixamento. O Vitória, primeiro time do Z-4, tem 31 pontos.

Vagner Mancini, novo técnico do RB Bragantino, comandou o Ceará em duas oportunidades, em 2011, quando somou 35 jogos e 17 vitórias, e em 2023 e 2024, somando 43 jogos e 15 vitórias.