Ramon Dino vence Mr. Olympia pela 1ª vez e faz história no fisiculturismo; saiba mais

O acreano Ramon Dino venceu, na madrugada deste domingo (12), a categoria Classic Physique do Mr. Olympia, fazendo história no fisiculturismo e se tornando o primeiro brasileiro a vencer uma categoria masculina da competição. A disputa aconteceu em Las Vegas, nos Estados Unidos, e é considerada a Copa do Mundo desse esporte.

Como prêmio, o "Dinossauro" levou 100 mil dólares, quantia equivalente a cerca de R$ 552 mil. Mike Sommerfeld ficou na segunda colocação do concurso, enquanto o 3º, 4º e 5º ficaram com Terrence Ruffin, Josema Muñoz e Niall Darwen.

Veja também Jogada Série C: veja quais times conquistaram o acesso à Série B de 2026 Jogada Abelhas voltam a atingir CT do Ferroviário neste sábado (11) e atividades são suspensas

Anos no Mr. Olympia

Dino competiu pela primeira vez no Mr. Olympia em 2021, época em que chegou à quinta colocação. Dois vice-campeonatos vieram em 2022 e 2023, mas ele ficou em quarto lugar em 2024 após registrar desempenho abaixo do esperado nas prévias.

Em todos esses anos, inclusive, o vencedor foi o canadense Chris Bumstead, o CBum, conhecido como um dos maiores fisiculturistas do mundo.

Agora, em 2025, Dino já havia feito apresentação positiva nas prévias do concurso, encerrando o pré-julgamento na primeira colocação após disputa com Mike Sommerfeld e Ruff Diesel.

Até então, o Brasil só havia ganhado títulos no Mr. Olympia por meio das mulheres, somando 14 medalhas de ouro. A edição de 2025 rendeu três com Natália Coelho (Women’s Physique) e com Eduarda Bezerra (Wellness).

Quem é Ramon Dino?

Nascido na cidade de Rio Branco, no Acre, Ramon Rocha Queiroz, conhecido como Ramon Dino, tem 30 anos e se tornou um dos nomes mais conhecidos do fisiculturismo no Brasil.

O primeiro título de Ramon foi conquistado em 2016, no campeonato estadual de Rondônia, mas a história no Mr. Olympia só teve início, de fato, em 2018, ano em que ele teve a vitória na edição brasileira.

O apelido dele veio após participação na Mansão Maromba, do influenciador Toguro. Na época, Toguro brincou ao dizer que "o Acre não existe", afirmando que seria um local que "só tem dinossauro".

Além do Mr. Olympia, Ramon também é conhecido pelo Arnold Classic, título que conquistou em 2023, em Ohio.