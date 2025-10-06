Tudo sobre o Mr. Olympia 2025: programação oficial, categorias e detalhes do evento

Chegou a hora do maior espetáculo do fisiculturismo mundial! A 61ª edição do Mr. Olympia 2025 acontece nesta semana, de 9 a 12 de outubro, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O evento reúne as principais competições profissionais da modalidade, além de uma grande feira fitness, ambas sediadas no Las Vegas Convention Center.

Já as atividades preliminares, como o Olympia Amador, ocorrem nos dias 7 e 8 de outubro, no hotel Resorts World. O festival promete reunir os maiores nomes do esporte e atrair fãs do mundo inteiro. Confira abaixo a programação completa e as categorias em disputa.

O Mr. Olympia, fundado por Joe Weider, chega com grande expectativa por parte do público brasileiro, que sonha com um título inédito no fisiculturismo masculino. Ramon Dino é apontado como um dos favoritos na categoria Classic Physique, que nesta temporada não contará com o canadense Chris Bumstead (CBum) — aposentado após conquistar seu sexto título em 2024 — nem com Urs Kalecinski, que subiu para a categoria Open. Para alcançar o topo, Dino terá o desafio de superar o desempenho abaixo do esperado apresentado na última edição do evento.

Na categoria Open, a disputa promete ser acirrada. Estarão no palco os últimos três campeões da divisão — Derek Lunsford, Hadi Choopan e Samson Dauda — além da estreia de Urs Kalecinski, ex-integrante do top-3 da Classic Physique. Sem Rafael Brandão, que precisou interromper sua preparação devido a um problema intestinal, o Brasil será representado por Vitaliy "Goodvito" Ugolnikov, fisiculturista russo naturalizado brasileiro e vencedor do Arnold Classic Brasil.

Tradicionalmente dominada pelas brasileiras, a categoria Wellness terá uma ausência de peso em 2025. Francielle Mattos, tricampeã da divisão, optou por não competir este ano para priorizar sua saúde física e mental. Sem ela, o principal duelo da competição deve ocorrer entre a atual campeã, a carioca Isa Pereira Nunes, e a pernambucana Eduarda Bezerra, terceira colocada no ano passado e vencedora do Arnold Classic 2025.

Seguindo o formato adotado desde 2022, as disputas masculinas e femininas serão realizadas no mesmo fim de semana. Ao todo, o Olympia Weekend contará com 11 categorias em disputa: cinco para os homens e seis para as mulheres.

Veja a programação da Olympia Week

Segunda-feira, 6 de outubro

19h - Registro dos atletas do Olympia Amador

Terça-feira, 7 de outubro

12h - Pré-julgamento das categorias femininas do Olympia Amador

Em seguida - Finais femininas do Olympia Amador

Quarta-feira, 8 de outubro

10h - Olympia x Dragon's Lair Pop Up Gym (academia aberta ao público)

12h - Pré-julgamento das categorias masculinas do Olympia Amador

Em seguida - Finais masculinas do Olympia Amador

Quinta-feira, 9 de outubro

10h - Olympia x Dragon's Lair Pop Up Gym (academia aberta ao público)

16h - Coletiva de imprensa oficial

23h - Meet the Olympians (sessão de meet and greet com os atletas)

Sexta-feira, 10 de outubro

10h - Olympia x Dragon's Lair Pop Up Gym (academia aberta ao público)

12h - Olympia World Fitness Expo (feira de exposições)

13h30 - Pré-julgamento das categorias Fitness, 212, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia e Wellness

19h - Olympia VIP Sandow Photo Opportunity and Q&A (sessão de fotos com o troféu e de perguntas e respostas com atletas, apenas para portadores de ingressos VIP)

22h - Finais das categorias 212, Fitness, Figure, Women's Physique, Ms. Olympia e Wellness e pré-julgamento da Mr. Olympia

Sábado, 11 de outubro

10h - Olympia x Dragon's Lair Pop Up Gym (academia aberta ao público)

12h - Olympia World Fitness Expo (feira de exposições)

13h30 - Pré-julgamento das categorias Classic Physique, Men's Physique, Bikini e Wheelchair, seguido pelas finais da Wheelchair

16h - Cerimônia de Nomeação dos novos membros do International Sports Hall of Fame

23h - Finais das categorias Mr. Olympia, Men's Physique, Bikini e Classic Physique

Domingo, 12 de outubro