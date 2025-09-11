Maior campeã na categoria Wellness, Francielle Mattos anuncia que não vai disputar Mr. Olympia 2025

Maior campeã da história da categoria Welness com três títulos, Francielle Mattos anunciou nesta quinta-feira (11) que não vai participar do Mr. Olympia em 2025. A fisiculturista brasileira de 38 anos comunicou sua ausência por meio das redes sociais e disse que pretende focar no cuidado do corpo e da mente.

"Dizer que não estarei presente em 2025 me traz uma tristeza imensa, porque minha alma de atleta sempre sonha em dar o meu melhor a cada temporada. Mas este ano o corpo e a mente me pediram uma pausa necessária. Precisei voltar os olhos para aquilo que sustenta tudo que construí: a minha saúde, a minha família e também os novos projetos que estão nascendo e que exigem muito de mim"

A brasileira natural de Toledo, no Paraná, passou a ser conhecida como "Ferrari Humana" por seu físico impressionante após conquistar as três primeiras edições da Welness. Será a primeira edição que não contará com a presença da atual campeã.





LEIA O COMUNICADO

"Este ano o Mr. Olympia realizará a sua quinta edição da categoria Wellness… e pela primeira vez, eu não estarei lá.

Foram quase 10 anos dedicados ao esporte, uma jornada marcada por lutas, superações e conquistas que mudaram a minha vida para sempre. Nesse caminho, vivi o sonho de subir no maior palco do fisiculturismo do mundo e tive a honra de ser a tricampeã do Mr. Olympia Wellness — um título que não é apenas meu, mas de todos que acreditaram em mim.

Dizer que não estarei presente em 2025 me traz uma tristeza imensa, porque minha alma de atleta sempre sonha em dar o meu melhor a cada temporada. Mas este ano o corpo e a mente me pediram uma pausa necessária. Precisei voltar os olhos para aquilo que sustenta tudo que construí : a minha saúde, a minha família e também os novos projetos que estão nascendo e que exigem muito de mim.

Aprendi que ser campeã vai além dos troféus. É também saber reconhecer o momento de respirar, de se cuidar e de continuar construindo com amor e propósito.

Quero de coração desejar boa sorte a todos os atletas que subirão no palco este ano, em especial às mulheres da categoria Wellness, que continuam escrevendo a história dessa divisão que eu tanto amo e ajudei a consolidar.

Obrigada a cada um que sempre me apoia, torce e acredita na minha jornada. Essa pausa não é um fim, mas parte do caminho. Porque quem ama esse esporte, nunca deixa de viver por ele".