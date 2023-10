Quando começa a Superliga de Vôlei 2023? Veja datas das modalidades masculina e feminina

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) confirmou as datas de abertura da temporada 2023/2024 da Superliga de Vôlei, tanto da modalidade masculina como da feminina. O início das duas competições está marcado para a segunda semana de novembro.

A temporada 2023/2024 da Superliga Feminina de Vôlei será a primeira a começar. As equipes Praia Clube e São Caetano entram em quadra em Uberlândia (MG) no dia 7 de novembro para a partida de abertura da competição nacional.

Legenda: Jogadoras do Minas comemoram título nacional Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV

Já no caso da temporada 2023/2024 da Superliga Masculina de Vôlei, o início está marcado para a mesma semana da categoria feminina, mas alguns dias depois. Suzano e Vedacit Vôlei Guarulhos se enfrentam no dia 11 de novembro para o jogo de abertura do torneio.

TIMES DA SUPERLIGA FEMININA DE VÔLEI

Praia, Minas, Osasco, Sesc-Flamengo, Fluminense, Sesi-Bauru, Pinheiros, Barueri, Brasília, Maringá, São Cristóvão e Blumenau.

TIMES DA SUPERLIGA MASCULINA DE VÔLEI

Sada Cruzeiro, Itambé Minas, Farma Conde/São José, Suzano, Vedacit Vôlei Guarulhos, Vôlei Renata, Joinville, Sesi, Apan Roll-On, Azulim Gabarito Monte Carmelo, Montes Claros América e Araguari.